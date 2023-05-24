События на фронте влияют на курс: что будет с долларом летом

События на фронте могут повлиять на колебания наличного курса доллара в Украине. Однако это влияние имеет скорее психологические причины, чем экономически обоснованные, в связи с чем не все военные события будут отображаться на курсе.

Как события на фронте отражаются на курсе

Положительные для Украины изменения на фронте почти наверняка не отразятся на курсе. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Читайте также НБУ определил основные цели по курсу доллара

В противоположность этому те или иные негативные военные явления могут оказывать давление на гривну – ведь настроения украинцев ухудшатся. Впрочем, отметил эксперт, сейчас не просматривается никаких тенденций, которые могли бы существенно повлиять на курс.

Александр Паращий Руководитель аналитического департамента Concorde Capital События на фронте оказывают психологический эффект. Если будут положительные, то, скорее всего, никаких изменений на валютном рынке не произойдет. Если будут реализовываться какие-то риски, то настроения и ожидания украинцев могут ухудшится – и это может давить на гривну. Но пока – по крайней мере, в горизонте месяца – мы не видим каких-либо серьезных событий, которые могли бы произвести эффект на курс.

Каким будет курс в июне

В то же время эксперт отметил: в июне ситуация на наличном валютном рынке будет стабильной и не будет отличаться от майской. Курс ожидается на уровне от 36,5 до 37,5 гривны.

Впрочем, Паращий все же признает: возможность того, что наличный курс не только сравнится с официальным, но и упадет ниже его уровня, есть. Хотя и минимальная. Более того, если такая ситуация и возникнет, то продлится очень недолго.

На это может влиять только баланс спроса и предложения на наличном валютном рынке. То есть, если будет больше желающих продать доллар – например, чтобы вложиться в гривневые депозиты или гривневые ОВГЗ. Такая возможность есть. Но если такое будет, то очень непродолжительно,

– объяснил он.

Какой сегодня курс