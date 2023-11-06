Курс в середине ноября: каким будет доллар в конце осени

Благодаря реформам НБУ курс валют в Украине остается стабильным и избегает значительных колебаний. Прошлая неделя отметилась укреплением гривни как на наличном, так и на безналичном рынке.

Каким будет доллар в середине ноября

Ожидаемый всплеск спроса на иностранную валюту со стороны населения у большинства пришелся на безналичный рынок. В частности, в первых числах ноября был зафиксирован почти троекратный рост этого показателя. Украинцы продолжают отдавать предпочтение безналичному валютному рынку.

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Банкир Анна Золотько в разговоре с 24 Каналом уточнила, что с одной стороны, это отвлекало спрос с наличного рынка, с другой, определенная часть купленной безналичной валюты из-за разницы в курсах в конце концов попала на наличный рынок посредством предложения. А это, в свою очередь, спровоцировало дальнейшее снижение стоимости доллара в наличном сегменте.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка За неделю гривна в наличном сегменте укрепилась на 10 – 15 копеек, то есть валюта стоила 37,7 – 37,75 гривны за доллар.

В безналичном сегменте, несмотря на ситуативный рост спроса со стороны населения, общий диапазон предложения иностранной валюты увеличился. Следовательно, объем интервенций НБУ по сравнению с прошлой неделей сократился на 113 миллионов долларов, то есть составил 563 миллиона долларов. А котировки на ВРУ в течение недели демонстрировали тенденцию постепенного укрепления национальной валюты.

На мой взгляд, в течение недели стоимость наличного доллара будет находиться в пределах 37,5 – 37,9 гривны за доллар,

– считает Золотько.

Золотько считает, что на этой неделе произойдет постепенное замедление тенденций дальнейшего укрепления гривны. В безналичном сегменте, вероятно, в ближайшие 5 дней будет наблюдаться коррекция курса. На наличном рынке все еще возможно небольшое укрепление гривны. Это явление будет стимулироваться конкуренцией с безналичным сегментом и постепенным ослаблением девальвационных ожиданий.

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