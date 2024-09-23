Все решит спрос: чего ждать от курса доллара на этой неделе

На прошлой неделе на валютном рынке наблюдался наплыв спроса. Однако уже в конце сентября ситуация несколько изменилась.

Что было на прошлой неделе

Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что на прошлой неделе средний объем торгов в день на валютном рынке (ВРУ) увеличился до 197 миллионов долларов.

Читайте также Курсы валют как выросли, так и опустились за выходные

Это привело к умеренному росту курса: большую часть недели сделки на ВРУ заключались в пределах коридора 41,40 – 41,50 гривны за доллар. При этом недельный объем интервенций регулятора увеличился до 826 миллионов долларов, что на 80 миллионов долларов больше, чем неделей ранее.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Нервозности рынку на прошлой неделе добавляли ожидания решения по учетной ставке, а также волна слухов о девальвации гривны из-за заложенных в проект бюджета будущего года курсовых отметок. Эти факторы усиливали девальвационные ожидания экономических агентов и приводили к увеличенному спросу. Дополнительную поддержку спросу оказывали и довольно большие погашения ранее выпущенных гривневых ОВГЗ.

Несмотря на повышенное давление на гривну со стороны спроса, регулятор приложил дополнительные усилия для покрытия структурного дефицита валюты. Поэтому курсовые колебания на ВРУ в течение недели находились в довольно узком диапазоне 41,3 – 41,5 гривны за доллар. Более того, последние сделки пятницы заключались по курсу 41,27 гривны за доллар.

Наличный рынок двигался параллельно с ВРУ, опережая последний на 30 – 35 копеек. Поэтому стоимость американской валюты в наличном сегменте достигла пиковых отметок на уровне 41,84 гривны за доллар в середине недели. А ближе к пятнице опустилась до отметок 41,70 – 41,75 гривны за доллар,

– сказала она.

Чего ждать на этой неделе

На этой неделе Золотько ожидает умеренное сокращение спроса.

Стабильная ситуация на валютном рынке даже несмотря на повышенный спрос будет способствовать смягчению девальвационных ожиданий, следует ожидать и увеличения предложения валюты, которая в течение прошлой недели была подавленной из-за растущего курсового тренда. Кроме того, на этой неделе не запланировано значительных выплат по ОВГЗ, что также будет сдерживать спрос на иностранную валюту. И вообще последняя декада месяца обычно довольно благоприятна для гривны,

– добавила она.

Золотько считает, что в наличном сегменте стоимость американской валюты в течение недели будет находиться в диапазоне 41,3 – 41,9 гривны за доллар.