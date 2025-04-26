Курс доллара в начале мая: прогнозируется ли стабильность

В первую неделю мая прогнозируется стабильность на рынке валют в Украине. В то же время факторы влияния на валюту остаются. Кроме того, с начала года официальный курс доллара по отношению к гривне опустился.

Какой курс спрогнозировали на следующей неделе

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что на 1 мая официальный курс может быть в пределах 41,20 – 41,60 гривны.

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Поэтому, если сравнить с официальным курсом в начале года, когда он составлял 42,02 гривны за доллар, то можно ожидать, что по итогам 4 месяцев года курс может потерять 1,5% – 1%.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Важно также отметить, что экономические факторы, по-прежнему, будут доминировать, а это рост экспорта, развитие промышленности, посевная и тому подобное.

В течение последних нескольких недель "Фактор Трампа" не сильно влияет на украинский валютный рынок.

То же касается ряда военных факторов – от динамики обстрелов, ситуации на фронте до ожидания перемирия.

Понимаем, что эти факторы могут работать преимущественно в куче с экономическими факторами, а не отдельно,

– говорит Лесовой.

Важно! С 28 апреля по 4 мая на межбанке курс доллара будет на уровне 41,20 – 41,60 гривны, на наличный рынок – 41,20 – 41,60 гривны.