Оттолкнется от дна и снова прыгнет: каким будет курс доллара в мае

В апреле украинская гривна имела тенденцию к укреплению, но в мае ситуация может измениться. Экономисты поделились прогнозами по курсу доллара на следующий месяц.

Доллар снова может вырасти

Финансовый аналитик Сергей Фурса считает, что курс доллара может измениться на несколько процентов, если не произойдет каких-либо сильных потрясений. Банкир прогнозирует, что курс продаж будет в районе 39 гривен за доллар до начала лета. Так что в мае возможно определенное обесценение гривны.

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Финансовый эксперт Василий Невмержицкий высказал другое мнение на этот счет. Он считает, что курс продаж до июня будет находиться в промежутке. 37,4 – 37,6 гривны.

Что будет с долларом до конца апреля

Банкирша Анна Золотько в комментарии 24 Канала заметила, пересечения отметки в 38 гривен для дальнейшего роста реального спроса оказалось недостаточно. Поэтому курс продаж стабилизировался в коридоре 38 – 38,10 гривен за доллар.

По ее словам, наличный курс доллара будет колебаться в диапазоне 37,5 – 38,4 гривны за доллар.

Какой курс доллара 26 апреля