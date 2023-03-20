Доллар растет: вернется ли на этой неделе гривна к укреплению
Прошлая неделя отметилась относительно небольшим ослаблением гривны. Поэтому на этой неделе с высокой вероятностью следует ожидать разнонаправленного движения курса.
Почему гривна ослабла
Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу отметила, что начавшаяся с понедельника курсовая коррекция была спровоцирована небольшим ростом спроса после довольно длительного и глубокого снижения стоимости доллара на наличном рынке. Вместе с тем никаких оснований говорить об ажиотаже на рынке нет.
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Разница между курсами купли и продажи американской валюты даже несмотря на смену тренда остается крайне низкой, на грани рентабельности. Это, с одной стороны, свидетельствует об отсутствии более-менее серьезных дисбалансов на рынке, а с другой – о вероятности курсового разворота в любой момент.
Какая ситуация сейчас и чего ждать дальше от курса
Банкирша также рассказала, что к началу этой недели наличный курс гривны стабилизировался в пределах 38,75 - 38,85 гривны за доллар и сейчас удерживается в этом коридоре несмотря на перманентные попытки участников рынка поддержать растущий тренд.
На этой неделе с высокой вероятностью следует ожидать разнонаправленного движения курса. При этом стоимость американской валюты, на мой взгляд, будет находиться в диапазоне 38,3 – 39,1 гривны за доллар,
– прогнозирует Золотько.
Наличный курс 20 марта
- Доллар в банках Украины можно продать в среднем за 38,40 гривны (+5 копеек против 17 марта), а купить за 38,90 гривны (+15 копеек).
- В обменниках покупают доллар в среднем за 38,58 гривны (+18 копеек), а продают – за 38,87 гривны (+12 копеек).
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,70 гривны (+8 копеек), а продажа – 38,82 гривны (+10 копеек).