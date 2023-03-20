Доллар растет: вернется ли на этой неделе гривна к укреплению

Прошлая неделя отметилась относительно небольшим ослаблением гривны. Поэтому на этой неделе с высокой вероятностью следует ожидать разнонаправленного движения курса.

Почему гривна ослабла

Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу отметила, что начавшаяся с понедельника курсовая коррекция была спровоцирована небольшим ростом спроса после довольно длительного и глубокого снижения стоимости доллара на наличном рынке. Вместе с тем никаких оснований говорить об ажиотаже на рынке нет.

Интересно Доллар заметно подорожал: как изменился курс за выходные

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Разница между курсами купли и продажи американской валюты даже несмотря на смену тренда остается крайне низкой, на грани рентабельности. Это, с одной стороны, свидетельствует об отсутствии более-менее серьезных дисбалансов на рынке, а с другой – о вероятности курсового разворота в любой момент.

Какая ситуация сейчас и чего ждать дальше от курса

Банкирша также рассказала, что к началу этой недели наличный курс гривны стабилизировался в пределах 38,75 - 38,85 гривны за доллар и сейчас удерживается в этом коридоре несмотря на перманентные попытки участников рынка поддержать растущий тренд.

На этой неделе с высокой вероятностью следует ожидать разнонаправленного движения курса. При этом стоимость американской валюты, на мой взгляд, будет находиться в диапазоне 38,3 – 39,1 гривны за доллар,

– прогнозирует Золотько.

Наличный курс 20 марта

Доллар в банках Украины можно продать в среднем за 38,40 гривны (+5 копеек против 17 марта), а купить за 38,90 гривны (+15 копеек).

Украины можно продать в среднем за 38,40 гривны (+5 копеек против 17 марта), а купить за 38,90 гривны (+15 копеек). В обменниках покупают доллар в среднем за 38,58 гривны (+18 копеек), а продают – за 38,87 гривны (+12 копеек).

покупают доллар в среднем за 38,58 гривны (+18 копеек), а продают – за 38,87 гривны (+12 копеек). На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,70 гривны (+8 копеек), а продажа – 38,82 гривны (+10 копеек).

, ранее банкир Герман Марченко замечал, что на этой неделе на наличном рынке будет наблюдаться уже привычная ситуация: при незначительных временных колебаниях, которые не превысят 0,3 гривны. "На следующей неделе наличный курс сохранится в рамках 38 – 39 гривен за доллар", – поделился он.