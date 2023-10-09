Третий месяц кряду: курс доллара продолжает постепенно расти
Источник:НБУ
В течение трех последних месяцев курс доллара на наличном рынке постепенно рос. Однако перемены не были кардинальными.
Курс доллара постепенно растет
По информации НБУ, средний курс продажи наличного доллара в сентябре вырос на 0,7%, то есть до 38,07 гривны. Такой рост наблюдается уже 3 месяц подряд и составляет 5,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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Несмотря на такой отрыв от показателей прошлого года, на самом деле рост был таким:
- июль – на 0,1%;
- август – 1,4%;
- сентябрь – 0,7%.
Почему вырос спрос на доллар
В НБУ сообщили, что спрос на иностранную валюту удалось удовлетворить интервенциям.
Это вместе с эффектами от мер по валютной либерализации, позволивших увеличить перетоки валюты между рынками, обусловило сужение спреда в конце месяца,
– написали в НБУ.
В начале октября управляемую гибкость удалось ввести благодаря следующим факторам:
- устойчивому прогрессу в понижении инфляции;
- накопление значительного уровня международных резервов;
- увеличению привлекательности гривневых активов.