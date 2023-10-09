Третий месяц кряду: курс доллара продолжает постепенно расти

В течение трех последних месяцев курс доллара на наличном рынке постепенно рос. Однако перемены не были кардинальными.

Курс доллара постепенно растет

По информации НБУ, средний курс продажи наличного доллара в сентябре вырос на 0,7%, то есть до 38,07 гривны. Такой рост наблюдается уже 3 месяц подряд и составляет 5,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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Несмотря на такой отрыв от показателей прошлого года, на самом деле рост был таким:

июль – на 0,1%;

август – 1,4%;

сентябрь – 0,7%.

Почему вырос спрос на доллар

С 3 октября НБУ ввел на валютном рынке режим управляемой гибкости, предполагающий, что регулятор продолжит быть ключевым игроком на рынке и будет контролировать колебания цен.

В НБУ сообщили, что спрос на иностранную валюту удалось удовлетворить интервенциям.

Это вместе с эффектами от мер по валютной либерализации, позволивших увеличить перетоки валюты между рынками, обусловило сужение спреда в конце месяца,

– написали в НБУ.

В начале октября управляемую гибкость удалось ввести благодаря следующим факторам: