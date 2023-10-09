Третий месяц кряду: курс доллара продолжает постепенно расти

9 октября 2023, 09:06
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Источник:

НБУ

В течение трех последних месяцев курс доллара на наличном рынке постепенно рос. Однако перемены не были кардинальными.

Курс доллара постепенно растет

По информации НБУ, средний курс продажи наличного доллара в сентябре вырос на 0,7%, то есть до 38,07 гривны. Такой рост наблюдается уже 3 месяц подряд и составляет 5,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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Несмотря на такой отрыв от показателей прошлого года, на самом деле рост был таким:

  • июль – на 0,1%;
  • август – 1,4%;
  • сентябрь – 0,7%.
Напомним! С 3 октября НБУ ввел на валютном рынке режим управляемой гибкости, предполагающий, что регулятор продолжит быть ключевым игроком на рынке и будет контролировать колебания цен.

Почему вырос спрос на доллар

 

В НБУ сообщили, что спрос на иностранную валюту удалось удовлетворить интервенциям.

Это вместе с эффектами от мер по валютной либерализации, позволивших увеличить перетоки валюты между рынками, обусловило сужение спреда в конце месяца,
– написали в НБУ.

В начале октября управляемую гибкость удалось ввести благодаря следующим факторам:

  • устойчивому прогрессу в понижении инфляции;
  • накопление значительного уровня международных резервов;
  • увеличению привлекательности гривневых активов.

 

Автор: Тетяна Стельмах