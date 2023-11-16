Тенденции на валютном рынке: будет ли расти курс в ноябре

К первой декаде декабря официальный курс может несколько вырасти, однако это будет происходить постепенно, без стремительных взлетов. Преимущественно это будет зависеть от соотношения спроса и предложения.

Каким будет курс доллара

Банкир Тарас Лесовой считает, что укрепление гривны, которое произошло в течение 2 последних недель, можно считать вполне ожидаемым, сообщает 24 Канал. Эта тенденция не выбивается из общей парадигмы режима "управляемой гибкости" и положительного платежного баланса Украины.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Если же говорить об основных показателях валютного рынка на следующей неделе, то вряд ли стоит ожидать глобальных изменений: диапазон текущих колебаний на межбанке не изменится – 0,1 – 0,2 гривны, а разница между курсами покупки и продаж будет оставаться мизерной – до 0,1 гривны. Соответственно курс на наличном рынке будет на уровне 37 – 38 гривен за доллар и 39 – 41 гривны за евро. Спред, как и текущие колебания, не превысят 0,5 гривен.

Лесовой отмечает, что периодические незначительные изменения курсов валют являются нормальным явлением на рынке, регулируемым фактическим спросом, а также политикой НБУ, направленной на избегание чрезмерных курсовых скачков. В то же время колебания валюты могут стать более заметными в случае, если регулятор решит предоставить еще больше "свободы" на межбанке, откорректировав объемы и периодичность валютных интервенций.

Кроме того, чем ближе к окончанию года, тем актуальнее для формирования конъюнктуры рынка станет будущий объем макрофинансовой помощи на 2024 год. Напомню, что потребность Украины в дополнительном финансировании составляет по разным оценкам от 39 до 43 миллиардов долларов. Именно на такую сумму рассчитывает Украина для поддержки и развития экономики в условиях войны,

– акцентирует Лесовой.

Нынешняя неопределенность – это своего рода давление на спрос (провоцирование к его увеличению), удачно разгоняемое информационным полем. Банкир отмечает, что любые панические настроения "гасятся" удачными тактическими шагами НБУ из-за увеличения объемов валютных продаж на межбанке.

Таким образом, на следующей неделе на рынке следует ожидать незначительных разновекторных изменений курсов, которые существенно не повлияют на рынок. Колебания будут ситуативными и будут зависеть от соотношения спроса и предложения с тактикой регулятора по удержанию баланса на рынке.