Яким буде курс долара

Банкір Тарас Лєсовий вважає, що зміцнення гривні, яке сталося протягом 2 останніх тижнів, можна вважати цілком очікуваним, повідомляє 24 Канал. Ця тенденція не вибивається із загальної парадигми режиму "керованої гнучкості" та позитивного платіжного балансу України.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Якщо ж говорити про основні показники валютного ринку наступного тижня, то навряд чи варто очікувати глобальних змін: діапазон поточних коливань на міжбанку не зміниться – 0,1 – 0,2 гривні, а різниця між курсами покупки та продажу залишатиметься мізерною – до 0,1 гривні. Відповідно, курс на готівковому ринку буде на рівні 37 – 38 гривеь за долар та 39 – 41 грривні за євро. Спред, як і поточні коливання, не перевищать 0,5 гривень.

Лєсовий наголошує, що періодичні незначні зміни курсів валют є нормальним явищем на ринку, який регулюється фактичним попитом, а також політикою НБУ, яка спрямована на уникнення надмірних курсових стрибків. Водночас коливання валюти можуть стати більш помітними в разі, якщо регулятор вирішить надати ще більше "свободи" на міжбанку, відкоригувавши обсяги та періодичність валютних інтервенцій.

Крім того, чим ближче до закінчення року, тим більш актуальним для формування кон’юнктури ринку стане майбутній обсяг макрофінансової допомоги на 2024 рік. Нагадаю, що потреба України в додатковому фінансуванні складає, за різними оцінками, від 39 до 43 мільярдів доларів. Саме на таку суму розраховує Україна для підтримки та розвитку економіки в умовах війни,

– акцентує Лєсовий.

Теперішня невизначеність – це певною мірою тиск на попит (провокування до його збільшення), який вдало розганяє інформаційне поле. Банкір наголошує, що будь-які панічні настрої "гасяться" вдалими тактичними кроками НБУ через збільшення обсягів валютних продажів на міжбанку.

Отже, наступного тижня на ринку варто очікувати незначних різновекторних змін курсів, які суттєво не вплинуть на ринок. Коливання будуть ситуативними та залежатимуть від співвідношення попиту та пропозиції разом з тактикою регулятора з утримання балансу на ринку.

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