Как изменился доллар в банках, обменниках и на черном рынке

Американская и европейская валюты на наличном рынке несущественно изменились за последние сутки. В банках и на черном рынке произошел лишь незначительный спад стоимости ориентировочно от 2 до 5 копеек. В то же время в обменниках евро потеряло аж 15 копеек.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 20 июня, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,48 гривны (-2 копейки против 19 июня), а продажа – 40,95 гривны (-5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 43,50 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 44,20 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,84 гривны (-1 копейка), а продажа – 40,90 гривны (-5 копеек).

(-1 копейка), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают за 44,05 гривны (без изменений), а продают за 44,20 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 40,46 гривны (без изменений), а продают – за 40,93 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.

(без изменений), а продают – за (+4 копейки), по данным finance.ua. По состоянию на 18 июня, евро колебалось на уровне: покупка – 43,65 гривны (-15 копеек), а продажа – 44,36 гривны (+2 копейки).

Что прогнозирует эксперт на следующую неделю

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в конце этого месяца на валютном рынке ситуация почти не изменится от предыдущей недели. На это есть несколько причин, среди них и режим управляемой гибкости, и продолжение международной поддержки, и пауза по девальвации гривны и тому подобное.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На валютном рынке риски обвала гривны почти нивелированы, что и скажется на курсовых показателях. Можно сказать, что курсовая ситуация не предвещает каких-то негативных процессов: рынок будет жить в парадигме новых курсовых коридоров.

На следующей неделе ожидается, что коридоры валютных колебаний будут такими:

межбанк: 40 – 41 гривна за доллар и 43 – 45 гривен за евро,

40 – 41 гривна за доллар и 43 – 45 гривен за евро, наличный рынок: 40 – 41,2 гривны за доллар и 43 – 46 гривен за евро.

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