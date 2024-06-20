Курс валют в банках
- По состоянию на утро 20 июня, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,48 гривны (-2 копейки против 19 июня), а продажа – 40,95 гривны (-5 копеек).
Читайте также Цена выросла на несколько сотен: как изменилась стоимость 100 долларов с начала года
- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 43,50 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 44,20 гривны (без изменений).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,84 гривны (-1 копейка), а продажа – 40,90 гривны (-5 копеек).
- Евро покупают за 44,05 гривны (без изменений), а продают за 44,20 гривны (-5 копеек).
Курс в обменниках
- Обменники покупают доллар в среднем за 40,46 гривны (без изменений), а продают – за 40,93 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.
- По состоянию на 18 июня, евро колебалось на уровне: покупка – 43,65 гривны (-15 копеек), а продажа – 44,36 гривны (+2 копейки).
Что прогнозирует эксперт на следующую неделю
Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в конце этого месяца на валютном рынке ситуация почти не изменится от предыдущей недели. На это есть несколько причин, среди них и режим управляемой гибкости, и продолжение международной поддержки, и пауза по девальвации гривны и тому подобное.
На валютном рынке риски обвала гривны почти нивелированы, что и скажется на курсовых показателях. Можно сказать, что курсовая ситуация не предвещает каких-то негативных процессов: рынок будет жить в парадигме новых курсовых коридоров.
На следующей неделе ожидается, что коридоры валютных колебаний будут такими:
- межбанк: 40 – 41 гривна за доллар и 43 – 45 гривен за евро,
- наличный рынок: 40 – 41,2 гривны за доллар и 43 – 46 гривен за евро.