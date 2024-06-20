Курс валют у банках

Станом на ранок 20 червня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,48 гривні (-2 копійки проти 19 червня), а продаж – 40,95 гривні (-5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,50 гривні (без змін), а продаж – у середньому за 44,20 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,84 гривні (-1 копійка), а продаж – 40,90 гривні (-5 копійок).

(-1 копійка), а продаж – (-5 копійок). Євро купують за 44,05 гривні (без змін), а продають за 44,20 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 40,46 гривні (без змін), а продають – за 40,93 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.

(без змін), а продають – за (+4 копійки), за даними finance.ua. Станом на 18 червня, євро коливалося на рівні: купівля – 43,65 гривні (-15 копійок), а продаж – 44,36 гривні (+2 копійки).

Що прогнозує експерт на наступний тиждень

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, наприкінці цього місяця на валютному ринку ситуація майже не зміниться від попереднього тижня. На це я декілька причин, серед них і режим керованої гнучкості, і продовження міжнародної підтримки, і пауза щодо девальвації гривні тощо.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку На валютному ринку ризики обвалу гривні майже нівельовані, що і позначиться на курсових показниках. Можна сказати, що курсова ситуація не віщує якихось негативних процесів: ринок житиме в парадигмі нових курсових коридорів.

Наступного тижня очікується, що коридори валютних коливань будуть такими:

міжбанк: 40 – 41 гривня за долар та 43 – 45 гривень за євро,

40 – 41 гривня за долар та 43 – 45 гривень за євро, готівковий ринок: 40 – 41,2 гривні за долар та 43 – 46 гривень за євро.

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