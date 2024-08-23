Какова стоимость доллара и евро в последний рабочий день недели

В банках стоимость доллара и евро не сильно изменилась по сравнению с прошлым днем. В то же время на черном рынке наблюдается несущественное удешевление американской валюты, а в обменниках подорожание.

Курс валют в банках

По состоянию на 23 августа, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,10 гривны (без изменений по сравнению с 22 августа) и продажа – по 41,55 гривны (-5 копеек).

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Покупка евро происходит по 45,65 гривны (+5 копеек), а продажа – по 46,20 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,35 гривны (-9 копеек), а продать – по 41,45 гривны (-7 копеек).

(-9 копеек), а продать – по (-7 копеек). Покупка евро по 45,85 гривны (без изменений), а продажа по 46,09 гривны (+4 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 41,16 гривны (+8 копеек), а продают – по 41,58 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(+8 копеек), а продают – по (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,75 гривны (+6 копеек), а продают – по 46,18 гривны (-9 копеек).

Какой прогноз на сентябрь

По словам банкира Тараса Лесового, с которыми он поделился с 24 Каналом, осенью может произойти постепенное "движение" к росту курсовых показателей.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Напомню, что изменения курсов валют станет объективным ответом на рост инфляции (по итогам года она может составить 8,5%). Однако, как это наблюдается с начала года, никакие изменения не будут резкими, разрушительными, с сохранением попеременных трендов с восходящего на нисходящий и наоборот.

Ожидается, что официальный курс доллара может составлять 41,3 – 41,8 гривны за доллар. В то же время допустимый коридор валютных изменений: 41,2 – 42 гривны за доллар на межбанке и 41,2 – 42,2 гривны за доллар на наличном рынке.

Напоминаем! Коридоры валютных колебаний на этой неделе могут составлять 41 – 41,7 гривны за доллар и 43,5 – 45,5 гривны за евро на межбанке и 41 – 42 гривны за доллар и 43,5 – 46,5 гривны за евро на наличном рынке.