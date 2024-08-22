Курс валют в банках

По состоянию на 22 августа, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,10 гривны (-10 копеек против 21 августа) и продажа – по 41,60 гривны (-5 копеек).

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Покупка евро происходит по 45,60 гривны (+20 копеек), а продажа – по 46,20 гривны (+25 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,44 гривны (+4 копеек), а продать – по 41,52 гривны (+3 копейки).

(+4 копеек), а продать – по (+3 копейки). Покупка евро по 45,85 гривны (+15 копеек), а продажа по 46,05 гривны (+15 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 41,21 гривны (+30 копеек), а продают – по 41,68 гривны (+18 копеек), по данным finance.ua.

(+30 копеек), а продают – по (+18 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,81 гривны (+27 копеек), а продают – по 46,28 гривны (+21 копейка).

По сколько будет доллар

Для 24 Канала банкир Анна Золотько спрогнозировала, что курс на наличном рынке может составлять от 41,2 гривны до 41,7 гривны за доллар.

Золотько добавляет, что с 19 августа по 25 августа ожидается разнонаправленное курсовое движение.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Вторая декада месяца обычно довольно комфортной для гривны, постепенно увеличивается объем предложения из-за активизации аграрного экспорта.

Напоминаем! На прошлой неделе курс доллара находился в диапазоне 41,25 – 41,28 гривны за валюту.

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