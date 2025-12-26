В обменниках и банках изменения: стоит ли сдавать доллар после Рождества
- После Рождества доллар в банках потерял от 5 до 10 копеек, а в обменниках от 1 до 2 копеек.
- На черном рынке доллар и евро показали рост цены на 9 – 17 копеек.
Валюты после Рождества демонстрируют некоторый спад стоимости на наличном рынке. В частности в банках доллар потерял от 5 до 10 копеек при покупке и продаже. В обменниках ситуация похожая. Зато на черном банке за последние два дня доллар и евро показали наоборот рост цены.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 26 декабря, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,80 гривны (-5 копеек против 26 декабря) и продажа по 42,25 гривны (-10 копеек).
- Покупка евро проходит по 49,20 гривны (без изменений), продажа – по по 49,90 гривны (-5 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 42,09 гривны (+9 копеек против 24 декабря), а продать по 42,21 гривне (+11 копеек).
- Покупка евро по 49,65 гривны (+17 копеек), а продажа по 49,85 гривны (+6 копеек).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,45 гривны (-1 копейка), а продают по 42,20 гривны (-2 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 49,17 гривны (без изменений), а продают по 50 гривен (-5 копеек).
Какого прогноза курса ожидать в 2026 году?
Прогноз банкира из Глобус Банка Сергея Мамедова свидетельствует, что курс доллара в 2026 году вряд ли вырастет стремительно и может закрепиться примерно на уровне 43 – 45 гривен за доллар, в то время, как евро прогнозируют в диапазоне около 50 – 52 гривен.
Зато средний курс, заложенный в проект государственного бюджета на 2026 год, составляет около 45,7 гривны за доллар. Впрочем это лишь ориентир, а не фактически установленный курс на следующий год.
В целом на динамику курса гривны будут влиять не только макроэкономические факторы, но и внешние – в частности объем международной помощи и дальнейшая эволюция военной ситуации. В то же время стратегия НБУ должна оставаться гибкой, чтобы сглаживать чрезмерные колебания на валютном рынке.