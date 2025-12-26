В обменниках и банках изменения: стоит ли сдавать доллар после Рождества

Смотрите также У Зеленского рассказали, как санкции ударили по экономике России в 2025 году

Прогноз банкира из Глобус Банка Сергея Мамедова свидетельствует, что курс доллара в 2026 году вряд ли вырастет стремительно и может закрепиться примерно на уровне 43 – 45 гривен за доллар, в то время, как евро прогнозируют в диапазоне около 50 – 52 гривен.

Зато средний курс, заложенный в проект государственного бюджета на 2026 год, составляет около 45,7 гривны за доллар. Впрочем это лишь ориентир, а не фактически установленный курс на следующий год.