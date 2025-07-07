Курс доллара колеблется: какая цена в обменниках и в банках

Доллар не сильно изменился в цене в банках после выходных, зато евро показало рост стоимости. Зато на черном рынке американская валюта опустилась несущественно, как и евро, а в обменниках доллар вообще потерял более 50 копеек.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 7 июля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,42 гривны (-3 копейки против 4 июля) и продажа по 42 гривны (+1 копейка).

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Покупка евро проходит по 48,87 гривны (+7 копеек), продажа – по 49,60 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,75 гривны (-3 копейки), а продать по 41,70 гривны (-10 копеек).

(-3 копейки), а продать (-10 копеек). Покупка евро по 49,39 гривны (без изменений), а продажа по 49,47 гривны (-8 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,75 гривны (-55 копеек), а продают по 41,80 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(-55 копеек), а продают (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,65 гривны (-38 копеек), а продают по 49,80 гривны (+9 копеек).

По сколько будет доллар

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, вероятнее всего, что доллар будет в пределах мая – июня в течение июля.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Снижение инфляции повлияет положительно на рынок. Крепкая гривна является предохранителем для роста спроса. Поэтому граждане больше ориентируются не на валютный рынок, скупая доллары, а на внутренние гривневые механизмы сохранения и приумножения имеющегося состояния

Банкир не исключает, что доллар, как и евро, может измениться в цене. На это будет влиять, например, торговые споры между США и ЕС. Поэтому, это будет провоцировать сохранение инвесторами своих активов от рисков, то есть их передислокацию в более безопасные валюты.

Заметьте! На этой неделе доллар будет на уровне 41,60 – 42 гривен как на межбанке, так и на наличном рынке.