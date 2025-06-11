В обменниках обвал: как подешевели доллар и евро

В банках и на черном рынке доллар показывает несущественные изменения по цене. Зато евро в банках немного опустился, а на черном рынке подорожал. В обменниках наблюдается наибольшее колебание, а именно при покупке доллар и евро рекордно потеряли цену.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 11 июня, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,25 гривны (+5 копеек против 10 июня) и продажа по 41,80 гривны (без изменений).

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Покупка евро проходит по 47,10 гривны (без изменений), продажа – по 47,75 гривны (-4 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,53 гривны (+2 копейки), а продать по 41,45 гривны (-5 копеек).

(+2 копейки), а продать (-5 копеек). Покупка евро по 47,60 гривны (+10 копеек), а продажа по 47,73 гривны (+3 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,62 гривны (-49 копеек), а продают по 41,57 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(-49 копеек), а продают (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,92 гривны (-43 копейки), а продают по 48,40 гривны (+36 копеек).

Какой курс доллара прогнозируют

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на межбанке и наличном рынке курсы валют будут колебаться от 41,60 гривны до 41,80 – 41,90 гривны за валюту.

Банкир добавляет, что по всем признакам на валютном рынке ситуация будет оставаться без резких изменений. Однако колебания будут как в сторону роста, так и в сторону уменьшения.

Тарас Лесовой директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Ожидается, что соотношение курса европейской валюты к евро сохранится на уровне 1 евро = 1,13 – 1,16 доллара.

Таким образом, на межбанке и на наличном рынке курс евро будет на уровне 45,5 – 47 гривен.