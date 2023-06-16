Доллар все еще ниже 37, а вот евро подорожало: какой курс 16 июня

В банках и обменниках американская валюта сохраняет при покупке 36,9 гривны. Однако этого не скажет по отношению к европейской валюта, которая пересекла границу в 40 гривен недавно и продолжает дорожать.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 16 июня покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,90 гривны (-5 копеек против 15 июня), а продажа – 37,35 гривны (-5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,10 гривен (+10 копеек), а продают в среднем по 40,75 гривны (+15 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,90 гривны (+3 копейки), а продажа – 37,32 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(+3 копейки), а продажа – (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,36 гривны (+6 копеек), а продажа – 40,85 гривны (+17 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,10 гривны (-12 копеек), а продажа – 37,23 гривны (-8 копеек).

(-12 копеек), а продажа – (-8 копеек). Евро покупают по 40,50 гривны (+14 копеек), а продают за 40,70 гривны (+14 копеек).

Чего ждать от курса 19 – 25 июня

Как рассказывает 24 Каналу банкир Тарас Лесовой в течение следующей недели стоимость американской валюты будет колебаться в пределах 37 – 38 гривен. При этом больше тяготея именно до 37 гривен.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Ситуация будет несколько похожа на начало июня: например, вполне возможны незначительные "просекания" отметки в 37 гривен за доллар. Однако они будут носить временный характер и курс будет возвращаться на предыдущие позиции.

В общем ситуация на наличном валютном рынке в корне не будет отличаться от текущей:

валютный "коридор" возможных колебаний будет находиться в пределах 1 гривны;

текущие изменения курса не будут резкими и не превысят 30 – 50 копеек;

разница между покупкой и продажей валют будет колебаться от 15 до 30 копеек;

разница между официальным и курсом "обменников" будет варьироваться от 1,5 до 2%.