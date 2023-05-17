Доллар и евро резко опустились в обменниках: сколько сейчас стоят валюты

Доллар снова просел в цене в обменниках, банках и на черном рынке. Это касается и евро, стоимость которого подешевела в обменниках более чем на 30 копеек.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 17 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,30 гривны (-5 копеек против 16 мая), а купить за 37,75 гривны (-5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,60 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 41,30 гривны (без изменений).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,25 гривны (-18 копеек), а продают – за 37,65 гривны (+5 копейки), по данным finance.ua.

(-18 копеек), а продают – за (+5 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,45 гривны (-35 копеек), а продажа – 41,16 гривны (+4 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,51 гривны (-2 копейки), а продажа – 37,60 гривны (-6 копеек).

(-2 копейки), а продажа – (-6 копеек). Евро покупают по 40,95 гривны (-3 копейки), а продают за 41,13 гривны (-1 копейка).

Доллар в июне: что будет с курсом

По словам инвестиционного банкира Сергея Фурсы, доллар в начале лета будет стабильным из-за западной поддержки международных резервов НБУ. С таким мнением согласен и старший экономист CASE-Ukraine Владимир Дубровский.

Пока, пока у нас есть финансирование от партнеров, думаю, существенных изменений не будет. Можем удерживать курс на более или менее стабильном уровне, по крайней мере, чтобы он был управляемым,

– говорит экономист.

В комментарии 24 Каналу экономист Борис Кушнирук отметил, что плановая девальвация может привести к еще большему обесцениванию наличной гривны к доллару.

В таких условиях наличный курс может девальвировать на 3 – 5%. В начале может даже на больший процент, но впоследствии "откатиться" назад,

– рассказывает Кушнирук.

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