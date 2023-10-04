Новый рост курса: какие нововведения ввел НБУ
4 октября 2023, 18:31Читати новину українською
Источник:"Минфин"
НБУ ввел гибкий курс вместо фиксированного. Следует заметить, что эти изменения радикально не повлияют на ситуацию внутри финансового рынка.
Рост курса 5 октября
По результатам торгов на межбанковском валютном рынке доллар вырос на 1 копейку, его цена 5 октября составит 36,6 гривны. НБУ хоть и ввел гибкий курс, он остается управляемым. Евро также вырастет на 1 копейку. 5 октября он будет иметь значение – 38,42 гривны.
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Что происходит на финансовом рынке 4 октября
- В начале торгов доллар покупали за 36,61 гривны и продавали по 36,65 гривны. Во второй половине дня произошло снижение курса, доллар покупали за 36,6 гривны и продавали – 36,64 гривны.
- Наличный доллар упал на 5 копеек и в конце дня составил 38,35 гривны.
Что будет с долларом до конца осени
Юрий Гелетий – замглавы НБУ говорит, что хотя осенью доллар обычно растет, значительных колебаний ожидать не стоит. Волнения на финансовом рынке вызваны тем, что в настоящее время формируется и утверждается бюджет на год.
Курс в бюджете – это чисто расчетный показатель. Он необходим для учета показателей бюджета. При этом в нашей истории он практически постоянно отличался от фактического значения курса. НБУ никогда не ориентировался и не ориентируется на курс, заложенный в бюджет. У нас свои задачи, приоритетная из которых – сохранение курсовой устойчивости.