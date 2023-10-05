Доллар вырос: официальный курс медленно крепнет

НБУ повысил курс валют, однако беспокоиться не стоит. Доллар и евро выросли в диапазоне 1 – 2 копеек.

НБУ укрепил курс валют

Поэтому 6 октября официальный курс доллара составит 36,62 гривны, что почти на 2 копейки больше, чем раньше. Евро вырастет на более 1 копейку – до 38,54 гривны.

Читайте также Снижение продаж валюты из резервов: как НБУ поддерживает гривну

В то же время сегодня курс доллара на межбанке упал на 3 копейки до 36,59 – 36,61 гривны. На наличном рынке стоимость снизилась на 15 копеек до 38,20 грн.

Что будет с валютой на следующей неделе

С 3 октября НБУ ввел режим управляемой гибкости курса, предусматривающий дальнейший контроль регулятора над валютным рынком во избежание стремительных изменений.

Банкир Тарас Лесной рассказал для 24 Канала, что на следующей неделе на курс будут влиять следующие факторы:

возможные последствия ракетных обстрелов, которые будут влиять не только на бизнес, но и на общественные настроения;

события на фронте и продвижение ВСУ в освобождении страны от врага;

поведение покупателей и продавцов, "тактическое" реагирование на внешние изменения (например, возможны очередные заявления должностных лиц о том, каким должен быть реальный курс валют) и т.д.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Есть ряд косвенных обстоятельств, по которым на наличном рынке могут происходить курсовые изменения, как в сторону удешевления, так и в сторону удорожания, но в пределах 5% (1 – 1,5 гривны) к предыдущему курсу.

Он добавил, что из-за того, что НБУ и дальше будет контролировать валютный рынок, падения или взлета наличного курса валют ожидать не стоит.