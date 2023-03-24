Каким будет курс доллара в последнюю неделю марта

Глобальных изменений на наличном рынке в конце марта не произойдет, считает банкир. Так что доллар будет находиться в новом привычном коридоре, а колебания курса не будут превышать 15 – 20 копеек.

Ситуация на наличном рынке

В последние дни марта и в начале апреля валютные курсы в обменных пунктах могут несколько измениться по отношению к предыдущей неделе, отметил в комментарии 24 Каналу банкир Герман Марченко.

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По мнению банкира, главными и неизменными факторами курсовой стабильности уже несколько месяцев являются:

сохранение стабильного курса валют;

экспортные поступления за продажу зерна, ведь "зерновое соглашение" продлено еще на 4 месяца,

мощная финансовая помощь от международных партнеров,

умеренная инфляция (за январь – февраль она составила всего 1,5%),

баланс между спросом и предложением на наличном рынке как вследствие конвертационных депозитных программ, так и через своевременные валютные интервенции.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) Конечно, любое обострение на фронте или вероятные ракетные обстрелы в определенной степени придают общественной нервозности, но на опыте нескольких месяцев можно сделать вывод, что этот фактор не прочный, многодневный и по большому счету не способен нарушить установленные экономические тренды.

Каким будет курс на следующей неделе

По мнению Марченко, в переходную "мартовско-апрельскую" неделю глобальные изменения на наличном рынке не предусматриваются:

колебания между курсом покупки и продажи не будут превышать 15 – 20 копеек за доллар и 20 – 30 копеек за евро, что является хорошим признаком прочного рынка;

текущие колебания наличного курса (в течение 1 банковского дня) будут в среднем на уровне 30 копеек – без чрезмерных взлетов или резких падений.

Наличный курс будет в своем новом экономически обоснованном "фарватере": 3 7,8 – 38,8 гривны за доллар, 40 – 41 гривны за евро,

– прогнозирует Марченко.

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