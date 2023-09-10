Доллар в конце сентября: удивит ли курс на этот раз

По прогнозам в конце этого месяца доллар не претерпит изменения в цене. Но принятие проекта государственного бюджета на следующий год может установить доллар на уровне более 41 гривны.

Каким будет курс доллара в конце сентября

Доктор экономических наук Алексей Плотников говорит, что до конца этого месяца не стоит ожидать кардинальных изменений по отношению к курсу доллара. Он объясняет, что нет никаких причин, которые негативно влияли бы на доллар.

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По мнению эксперта, имеющиеся факторы не заставляют доллар выйти на грани коридора. Впрочем, правительство вскоре должно указать в бюджете на следующий год расчетный курс. И поэтому могут быть изменения. Плотников считает, что курс доллара будет ориентировочно составлять 42 гривны за доллар.

То, что до 15 сентября должны принять проект государственного бюджета, я думаю, что с точки зрения самого бюджета статьи расходов не должны влиять на курсовые изменения,

– добавил Алексей Плотников.

Что действительно может повлиять на курс

Введение Нацбанком курсового коридора,

Прекращение международной финансовой помощи,

Неудачи на поле сражения и ситуация с экспортом зерна.

А во время разговора с 24 Каналом банкир Тарас Лесовой рассказал, что последние две недели на валютном рынке были неспокойными. Все по ряду причин: