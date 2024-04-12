Курс доллара растет: надолго ли это

После достижения максимальных значений в начале марта-апреля, гривна в течение последней недели демонстрирует тенденцию к постепенному укреплению. И если 3 апреля официальный курс гривны к доллару составлял 39,32 гривны, то уже с 8 апреля опустился ниже 39 гривен за доллар.

Как долго будет расти курс доллара

Однако по мнению руководителя аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александра Паращия, вряд ли можно утверждать, что гривна сейчас укрепляется.

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По мнению эксперта, гривна после достижения недавних курсовых пиков вошла в относительно узкий коридор колебания, который является приемлемым для Нацбанка на ближайшие месяцы.

В то же время банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала спрогнозировал, что вероятность того, что на наличном рынке возникнет повышенный спрос, или предложение, мала. По словам банкира, на следующую неделю доллар на межбанке и на наличном рынке будут в одинаковых ценовых пределах – 39 – 40 гривен за доллар.

Какой будет курс в ближайшие месяцы

При этом, на ближайшие месяцы прогнозируется, что официальный курс будет на уровне 39 – 39,5 гривны за доллар. Возможно, иногда будет укрепляться до значения 38,5.

Скорее всего, дальнейшее падение курса гривны ниже отметки 39 за доллар Нацбанк будет ограничивать,

– считает Паращий.

Таким образом, в перспективе можно констатировать постепенный тренд на ослабление гривны. И это соответствует курсовой стратегии Национального банка, что прогнозирует средний официальный курс гривны в течение 2024 года в пределах 39 гривен за доллар.