Как повлияет на курс доллара в Украине повышение ставки Федеральной резервной системой США

В США могут повысить учетную ставку как ответ на высокую инфляцию. Подобные действия Федеральной резервной системы могут стимулировать курс доллара. Повлияет ли это на курс доллара к гривне в Украине, читайте дальше.

Повышение ставки ФРС США

Герман Марченко директор департамента казначейства Акционерного Общества "Коммерческий Индустриальный Банк" (COMINBANK), в комментарии 24 канала, рассказал, что с одной стороны повышение ставки ФРС повышает стоимость денег. С другой – она стимулирует переток капитала из нестабильных экономик в США, стимулируя рост курса доллара.

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Пока "волна" роста стоимости доллара именно из-за увеличения ставки ФРС еще не затронула Украину. В то же время на украинском Межбанковском рынке (МВРУ – 24 канал) очень вероятен пересмотр официального курса доллара уже в I квартале 2023 года, что можно сказать автоматически повлияет на курс в коммерческих банках и обменных пунктах,

– поделился Марченко.

Ситуация с инфляцией в США

Посредством учетной ставки регулятор фактически устанавливает стоимость денег в экономике. Если инфляция высока, то она увеличивает ее и соответственно, когда она контролируемая – снижает. Если ставка повышается, то растут ставки по кредитам и депозитам, а по снижению дешевеют.

Повышение учетной ставки Федеральной Резервной Системы США на 0,75% до 3 – 3,25%, а в перспективе ее пересмотр до 4,4% преследует цель, прежде всего, обуздать инфляцию в самих Соединенных Штатах, считает эксперт.

Напомним, что инфляция – длительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы. Для стран с развитой экономикой инфляция должна держаться в пределах 2±1% годовых, а для развивающихся – 5±1% годовых. До полномасштабной войны в Украине из-за военной агрессии россии целевой уровень инфляции был на уровне 5±1% годовых.

По прогнозам американских экономистов, к концу 2022 года она может составить 5,4%. В июне же инфляция в США достигла отметки 9,1%, что явилось самым большим показателем с ноября 1981 года.

В то же время, по моему убеждению, дальнейшая инфляция в Украине более-менее прогнозируема: по итогам 2023 года правительство прогнозирует инфляцию на уровне 30%,

– считает Марченко.

Детальнее Сдержаннее, чем прогнозировали в НБУ: какая ситуация с инфляцией в Украине

Что будет влиять на курс доллара в Украине

По мнению эксперта, главными факторами, влияющими на курс доллара до конца года, будут:

не прогнозируемое течение войны (нанесен вред экономике страны, аннексия украинских территорий, риски применения врагом оружия массового поражения),

повышенный спрос на валюту.

В частности, чрезмерный спрос на иностранную валюту "толкает" гривну к обесцениванию. Ведь едва ли не единственным адекватным способом сохранить сбережения можно, приобретя устойчивую иностранную валюту. Например, к началу сентября спрос на доллар США на 35 – 40% превышает предложение,

– рассказывает он.

Я считаю, что снижение спроса, а затем – уменьшение "градуса" ажиотажа – можно достичь при определенных условиях:

возобновление бизнес-активности в относительно безопасных регионах (прежде всего, производства), четкий экономический план восстановления страны, создание инвестиционно привлекательных условий, сбалансированный бюджет – без "пропасти" между расходами и поступлениями, торможение темпов инфляции до сознательных 1 – 1,5% ежемесячно, рост доходов граждан на 15 – 20%, сокращение безработицы не менее чем на 30%, коренной перелом в войне.

Какой наличный курс в Украине сейчас

27 сентября банки в среднем покупали доллар по 41,50 гривны, а продавали по 42,50. заметим, что на этой неделе курс пошел вниз, после резкого роста до 42 гривен.

в среднем покупали доллар по 41,50 гривны, а продавали по 42,50. заметим, что на этой неделе курс пошел вниз, после резкого роста до 42 гривен. Обменники – по 42,19 гривны и 42,55 гривны соответственно.

– по 42,19 гривны и 42,55 гривны соответственно. Черный рынок – по 42,42 гривны и 42,60 гривны соответственно.