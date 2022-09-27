Підвищення ставки ФРС США

Герман Марченко директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "Комерційний Індустріальний Банк" (COMINBANK), у коментарі 24 каналу, розповів, що з одного боку, підвищення ставки ФРС підвищує вартість грошей. З іншого – вона стимулює перетікання капіталу з нестабільних економік до США, стимулюючи зростання курсу долара.

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Поки що "хвиля" зростання вартості долара саме через збільшення ставки ФРС ще не зачепила Україну. Водночас на українському Міжбанківському ринку (МВРУ – 24 канал) дуже ймовірним є перегляд офіційного курсу долара вже у I кварталі 2023 року, що можна сказати автоматично вплине на курс в комерційних банках та обмінних пунктах,

– поділився Марченко.

Довідка:

За допомогою облікової ставки регулятор фактично встановлює вартість грошей в економіці. Якщо інфляція висока, то він збільшує її й відповідно, коли вона контрольована – знижує. Якщо ставка підвищується, то зростають ставки по кредитах та депозитах, а зі зниження дешевшають.

Ситуація з інфляцією у США

Підвищення облікової ставки Федеральної Резервної Системи США на 0,75% до 3 – 3,25%, а в перспективі її перегляд до 4,4% має на меті, перш за все, приборкати інфляцію в самих Сполучених Штатах., вважає експерт. Нагадаємо, що інфляція – тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Для країн з розвиненою економікою інфляція повинна триматись у межах 2±1% річних, а для країн, що розвивається – 5±1% річних. До повномасштабної війни в Україні, через військову агресію росії, цільовий рівень інфляції був на рівні 5±1% річних. За прогнозами американських економістів до кінця 2022 року вона може скласти 5,4%. У червні ж інфляція в США сягнула позначки 9,1%, що стало найбільшим показником з листопада 1981 року.

Водночас на моє переконання, подальша інфляція в Україні є більш-менш прогнозованою: за підсумками 2023 року уряд прогнозує інфляцію на рівні 30%,

– вважає Марченко.

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Що впливатиме на курс долара в Україні

На думку експерта, головними факторами, що впливатимуть на курс долара до кінця року, будуть:

непрогнозованість перебігу війни (заподіяна шкода економіці країни, анексія українських територій, ризики застосування ворогом зброї масового ураження),

підвищений попит на валюту.

Зокрема, надмірний попит на іноземну валюту "штовхає" гривню до знецінення. Адже наразі чи не єдиним адекватним способом зберегти заощадження можна, придбавши стійку іноземну валюту. Наприклад, на початок вересня попит на долар США на 35 – 40% перевищує пропозицію,

– розповідає він.

Я вважаю, що зниження попиту, а відтак – зменшення "градусу" ажіотажу – можна досягти за певних умов:

поновлення бізнес-активності у відносно безпечних регіонах (насамперед, виробництва), чіткий економічний план відновлення країни, створення інвестиційно привабливих умов, збалансований бюджет – без "прірви" між видатками та надходженнями, гальмування темпів інфляції до притомних 1 – 1,5% щомісяця, зростання доходів громадян на 15 – 20%, скорочення безробіття не менш ніж на 30%, докорінний перелом у війні.

Який готівковий курс в Україні зараз

27 вересня банки в середньому купували долар по 41,50 гривень, а продавали по 42,50. зауважимо, що цього тижня курс пішов до низу, після різкого зростання до 42 гривень.

в середньому купували долар по 41,50 гривень, а продавали по 42,50. зауважимо, що цього тижня курс пішов до низу, після різкого зростання до 42 гривень. Обмінники – по 42,19 гривні та 42,55 гривні відповідно.

– по 42,19 гривні та 42,55 гривні відповідно. Чорний ринок – по 42,42 гривні та 42,60 гривні відповідно.

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