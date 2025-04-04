4 апреля, 09:59
Евро в банках рекордно подорожало в цене
Основні тези
- Европейская валюта значительно подорожала в банках и на черном рынке, в то время как доллар снизился в цене.
- Аналитик Андрей Шевчишин рекомендует покупать валюту с учетом политических факторов, в частности политики Трампа.
Европейская валюта превысила все ожидания и за последние сутки подорожала почти на 1 гривну в банках. Существенный рост наблюдается на черном рынке, а также в обменниках. Доллар зато опустился в цене везде.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 4 апреля, как сообщил 24 канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 40,97 гривны (-3 копейки против 3 апреля) и продажа по 41,55 гривны (-12 копеек).
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- Покупка евро проходит по 45,20 гривны (+50 копеек), продажа – по 46,10 гривны (+90 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,20 гривны (-11 копеек), а продать по 41,20 гривны (-10 копеек).
- Покупка евро по 45,39 гривны (+44 копейки), а продажа по 45,73 гривны (+53 копейки).
Курс в обменниках
- Доллары покупают в среднем по: 40,66 гривны (-12 копеек), а дают по 41,36 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 45,12 гривны (+75 копеек), а продают по 45,78 гривны (+74 копейки).
Стоит ли сейчас покупать валюту
Как рассказал 24 Каналу аналитик Андрей Шевчишин, сейчас покупать валюту нужно, но с учетом определенных факторов.
Важно понимать, что в ближайшее время будут продолжаться переговоры между Европой и США, они будут пытаться прийти к какому-то согласию. И какой будет финальный результат по тарифам, мы увидим со временем.
Дело в том, что Европа является "уязвимой" относительно политики Трампа, а это, в свою очередь, может повлиять и на Украину.
Это наш ключевой экономический и военный партнер,
– добавляет Шевчишин.
Важно! Таможенная политика Трампа будет иметь наиболее негативные последствия на маленькие экономики.