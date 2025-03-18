Курс евро достиг рекордного уровня: что происходит на валютном рынке сейчас
- 18 марта евро достиг самого высокого уровня по отношению к доллару за более чем 5 месяцев.
- Bank of America прогнозирует рост курса евро до 1,15 доллара к концу 2025 года.
18 марта евро достиг самого высокого уровня по отношению к доллару за последние более чем 5 месяцев. Такая ситуация возникла под влиянием сразу нескольких факторов.
Почему подорожал евро
В частности, скачок евро возник из-за ожидания, что парламент Германии проголосует за масштабное увеличение заимствований, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Обратите внимание! Благодаря этому решению немецкого парламента может произойти ускорение роста крупнейшей экономики ЕС.
На курс евро могут повлиять и события между Россией и Украиной. Речь идет о возможном заключении мирного соглашения.
Bank of America прогнозирует повышение курса евро до 1,15 долларов до конца 2025 года.
Перспектива увеличения дефицита в Европе привела к росту доходности европейских суверенных фондов в этом месяце и притока средств в евро и британском фунте,
– говорит Тьерри Визман, стратег по глобальным валютам и ставкам в Macquarie.
Заметьте! Доллар также достиг двухнедельного максимума относительно иены. Эта ситуация связана с ожиданием инвесторами результатов заседаний Федеральной резервной системы и Банка Японии. Не стоит и недооценивать влияние на доллар политики Трампа.