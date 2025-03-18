Курс евро достиг рекордного уровня: что происходит на валютном рынке сейчас

18 марта евро достиг самого высокого уровня по отношению к доллару за последние более чем 5 месяцев. Такая ситуация возникла под влиянием сразу нескольких факторов.

Почему подорожал евро

В частности, скачок евро возник из-за ожидания, что парламент Германии проголосует за масштабное увеличение заимствований, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Российский "Газпром" на грани: компания завершила 2024 год с миллиардными убытками

Обратите внимание! Благодаря этому решению немецкого парламента может произойти ускорение роста крупнейшей экономики ЕС.

На курс евро могут повлиять и события между Россией и Украиной. Речь идет о возможном заключении мирного соглашения.

Bank of America прогнозирует повышение курса евро до 1,15 долларов до конца 2025 года.

Перспектива увеличения дефицита в Европе привела к росту доходности европейских суверенных фондов в этом месяце и притока средств в евро и британском фунте,

– говорит Тьерри Визман, стратег по глобальным валютам и ставкам в Macquarie.

Заметьте! Доллар также достиг двухнедельного максимума относительно иены. Эта ситуация связана с ожиданием инвесторами результатов заседаний Федеральной резервной системы и Банка Японии. Не стоит и недооценивать влияние на доллар политики Трампа.