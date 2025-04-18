Во сколько гривен обойдется покупка 300 евро перед Пасхой

В течение апреля курс евро претерпел весомые колебания. Валюта заметно подорожала. Сейчас ситуация на валютном рынке стабильная.

Какой сейчас курс евро

18 апреля официальный курс евро достиг 47 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как сообщает "Минфин", средний курс евро в банках таков:

покупка – 46,60 гривны за евро;

продажа – 47,40 гривны за евро.

А вот в обменниках средний курс евро изменился так:

покупка – 46,80 гривны за евро;

продажа – 47,01 гривны за евро.

За сколько сегодня можно купить 300 евро

чтобы купить 300 евро в банке сегодня нужно потратить примерно – 14 220 гривен;

для приобретения 300 евро в обменнике необходимо иметь уже – 14 103 гривен.

Сколько можно выручить за сдачу 300 евро 18 апреля