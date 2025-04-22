22 апреля, 16:57
Самое время заработать: сколько гривен можно получить при обмене 300 евро после Пасхи
Основні тези
- Официальный курс евро на 22 апреля составляет 47,77 гривны за евро.
- В обменниках курс покупки евро – 47,51 гривны, продажи – 47,80 гривны за евро.
Курс евро в последнее время демонстрировал значительный рост. "Скачок" был ощутим именно во второй половине апреля.
Как изменился курс евро в Украине
По состоянию на 22 апреля, официальный курс евро составляет – 47,77 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По данным "Минфина", средний курс евро в банках изменился так:
- покупка – 47,10 гривны за евро;
- продажа – 48 гривны за евро.
Подорожал евро и в обменнике, там средний курс изменился так:
- покупка – 47,51 гривны за евро;
- продажа – 47,80 гривны за евро.
Сколько сегодня можно получить при сдаче 300 евро
- если обменивать 300 евро в банке, то можно получить в среднем – 14 130 гривен;
- при обмене 300 евро в обменнике, можно выручить примерно – 14 253 гривен.
За сколько сегодня можно приобрести 300 евро
- покупка 300 евро в банке сегодня обойдется в – 14 400 гривен;
- в обменнике приобрести 300 евро можно за ориентировочно – 14 340 гривен.
Обратите внимание! Курс может отличаться, в зависимости от места, где происходит обмен.