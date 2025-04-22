Самое время заработать: сколько гривен можно получить при обмене 300 евро после Пасхи

Курс евро в последнее время демонстрировал значительный рост. "Скачок" был ощутим именно во второй половине апреля.

Как изменился курс евро в Украине

По состоянию на 22 апреля, официальный курс евро составляет – 47,77 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По данным "Минфина", средний курс евро в банках изменился так:

покупка – 47,10 гривны за евро;

продажа – 48 гривны за евро.

Подорожал евро и в обменнике, там средний курс изменился так:

покупка – 47,51 гривны за евро;

продажа – 47,80 гривны за евро.

Сколько сегодня можно получить при сдаче 300 евро

если обменивать 300 евро в банке , то можно получить в среднем – 14 130 гривен;

, то можно получить в среднем – 14 130 гривен; при обмене 300 евро в обменнике, можно выручить примерно – 14 253 гривен.

За сколько сегодня можно приобрести 300 евро

покупка 300 евро в банке сегодня обойдется в – 14 400 гривен;

сегодня обойдется в – 14 400 гривен; в обменнике приобрести 300 евро можно за ориентировочно – 14 340 гривен.

Обратите внимание! Курс может отличаться, в зависимости от места, где происходит обмен.