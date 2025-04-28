200 евро в гривнах: сколько это сейчас

В апреле курс евро продемонстрировал значительный рост. Особенно он ощущался в период пасхальных праздников.

Какой курс евро в Украине сейчас Официальный курс евро, по состоянию на 28 апреля, составляет – 47,39 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Не видим, значит нет: Трамп решил игнорировать последствия введения тарифов По данным издания "Минфин", средний банковский курс евро сейчас таков: покупка – 47,15 гривны за евро;

продажа – 47,87 гривны за евро. В обменниках курс евро изменился так: покупка – 47,50 гривны за евро;

продажа – 47,70 гривны за евро. Сколько сегодня можно получить за 200 евро если обменивать 200 евро в банке, можно получить в среднем – 9 430 гривен;

за 200 евро в обменнике дадут ориентировочно – 9 500 гривен. Какую сумму гривен нужно иметь, чтобы купить 200 евро сегодня для покупки 200 евро в банке сегодня нужно иметь примерно – 9 574 гривен;

чтобы приобрести 200 евро в обменнике, необходимо иметь уже ориентировочно – 9 540 гривен.