28 апреля, 16:56
200 евро в гривнах: сколько это сейчас
Основні тези
- Официальный курс евро на 28 апреля составляет 47,39 гривны за евро.
- Средний банковский курс: покупка - 47,15 грн/евро, продажа - 47,87 грн/евро; в обменниках: покупка - 47,50 грн/евро, продажа - 47,70 грн/евро.
В апреле курс евро продемонстрировал значительный рост. Особенно он ощущался в период пасхальных праздников.
Какой курс евро в Украине сейчас
Официальный курс евро, по состоянию на 28 апреля, составляет – 47,39 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По данным издания "Минфин", средний банковский курс евро сейчас таков:
- покупка – 47,15 гривны за евро;
- продажа – 47,87 гривны за евро.
В обменниках курс евро изменился так:
- покупка – 47,50 гривны за евро;
- продажа – 47,70 гривны за евро.
Сколько сегодня можно получить за 200 евро
- если обменивать 200 евро в банке, можно получить в среднем – 9 430 гривен;
- за 200 евро в обменнике дадут ориентировочно – 9 500 гривен.
Какую сумму гривен нужно иметь, чтобы купить 200 евро сегодня
- для покупки 200 евро в банке сегодня нужно иметь примерно – 9 574 гривен;
- чтобы приобрести 200 евро в обменнике, необходимо иметь уже ориентировочно – 9 540 гривен.