Курс снижается: за сколько можно приобрести 500 евро сегодня

После 20 марта курс евро начал снижаться. Сейчас ситуация на валютном рынке стабильная.

Курс евро 26 марта

Официальный курс евро, по состоянию на 26 марта составляет – 45,14 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По данным "Минфина" средний банковский курс евро сейчас:

покупка – 44,75 гривны за евро;

продажа – 45,28 гривны за евро.

Средний курс евро в обменниках, в свою очередь, установлен такой:

покупка – 45 гривны за евро;

продажа – 45,20 гривны за евро.

Во сколько сегодня обойдется покупка 500 евро

чтобы купить 500 евро в банке , сегодня придется потратить примерно – 22 640 гривен;

, сегодня придется потратить примерно – 22 640 гривен; а вот для покупки 500 евро в обменниках необходимо иметь ориентировочно – 22 600 гривен.

Какую сумму можно выручить при сдаче 500 евро 26 марта