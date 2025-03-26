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26 марта, 19:25
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Курс снижается: за сколько можно приобрести 500 евро сегодня

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Официальный курс евро на 26 марта составляет 45,14 гривны за евро.
  • Средний банковский курс евро: покупка – 44,75 гривны, продажа – 45,28 гривны; в обменниках: покупка – 45 гривны, продажа – 45,20 гривны.

После 20 марта курс евро начал снижаться. Сейчас ситуация на валютном рынке стабильная.

Курс евро 26 марта

Официальный курс евро, по состоянию на 26 марта составляет – 45,14 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По данным "Минфина" средний банковский курс евро сейчас:

  • покупка – 44,75 гривны за евро;
  • продажа – 45,28 гривны за евро.

Средний курс евро в обменниках, в свою очередь, установлен такой:

  • покупка – 45 гривны за евро;
  • продажа – 45,20 гривны за евро.

Во сколько сегодня обойдется покупка 500 евро

  • чтобы купить 500 евро в банке, сегодня придется потратить примерно – 22 640 гривен;
  • а вот для покупки 500 евро в обменниках необходимо иметь ориентировочно – 22 600 гривен.

Какую сумму можно выручить при сдаче 500 евро 26 марта

  • если обменивать 500 евро в банке, можно получить – 22 375 гривен;
  • при сдаче 500 евро в обменнике можно выручить ориентировочно – 22 500 гривен.