26 марта, 19:25
Курс снижается: за сколько можно приобрести 500 евро сегодня
Основні тези
- Официальный курс евро на 26 марта составляет 45,14 гривны за евро.
- Средний банковский курс евро: покупка – 44,75 гривны, продажа – 45,28 гривны; в обменниках: покупка – 45 гривны, продажа – 45,20 гривны.
После 20 марта курс евро начал снижаться. Сейчас ситуация на валютном рынке стабильная.
Курс евро 26 марта
Официальный курс евро, по состоянию на 26 марта составляет – 45,14 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По данным "Минфина" средний банковский курс евро сейчас:
- покупка – 44,75 гривны за евро;
- продажа – 45,28 гривны за евро.
Средний курс евро в обменниках, в свою очередь, установлен такой:
- покупка – 45 гривны за евро;
- продажа – 45,20 гривны за евро.
Во сколько сегодня обойдется покупка 500 евро
- чтобы купить 500 евро в банке, сегодня придется потратить примерно – 22 640 гривен;
- а вот для покупки 500 евро в обменниках необходимо иметь ориентировочно – 22 600 гривен.
Какую сумму можно выручить при сдаче 500 евро 26 марта
- если обменивать 500 евро в банке, можно получить – 22 375 гривен;
- при сдаче 500 евро в обменнике можно выручить ориентировочно – 22 500 гривен.