12 марта, 17:55
200 евро в гривнах: сколько это сегодня
Основні тези
- Официальный курс евро в Украине составляет 45,21 гривны за евро.
- При покупке 200 евро в банке нужно потратить примерно 9 110 гривен, а в обменнике - 9 080 гривен.
С начала марта произошло ощутимое подорожание евро. Эта тенденция продолжается и сейчас.
Какой курс евро сейчас
Официальный курс евро в Украине сейчас – 45,21 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По данным "Минфина", средний курс евро в банках сегодня таков:
- покупка – 44,90 гривны за евро;
- продажа – 45,55 гривны за евро.
А вот в обменниках средний курс несколько отличается:
- покупка – 45,20 гривны за евро;
- продажа – 45,40 гривны за евро.
Напомним! Банкир Тарас Лесовой рассказал как изменится курс евро в марте.
За сколько сегодня можно купить 200 евро
- если покупка 200 евро происходит в банке, придется потратить примерно 9 110 гривен;
- при покупке 200 евро в обменнике, придется потратить ориентировочно 9 080 гривен.
Сколько можно получить за 200 евро 12 марта
- при сдаче 200 евро в банке можно получить ориентировочно 8 980 гривен;
- если сдавать 200 евро в обменнике, можно получить в среднем 9 040 гривен.