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12 марта, 17:55
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200 евро в гривнах: сколько это сегодня

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Официальный курс евро в Украине составляет 45,21 гривны за евро.
  • При покупке 200 евро в банке нужно потратить примерно 9 110 гривен, а в обменнике - 9 080 гривен.

С начала марта произошло ощутимое подорожание евро. Эта тенденция продолжается и сейчас.

Какой курс евро сейчас

Официальный курс евро в Украине сейчас – 45,21 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По данным "Минфина", средний курс евро в банках сегодня таков:

  • покупка – 44,90 гривны за евро;
  • продажа – 45,55 гривны за евро.

А вот в обменниках средний курс несколько отличается:

  • покупка – 45,20 гривны за евро;
  • продажа – 45,40 гривны за евро.

Напомним! Банкир Тарас Лесовой рассказал как изменится курс евро в марте.

За сколько сегодня можно купить 200 евро

  • если покупка 200 евро происходит в банке, придется потратить примерно 9 110 гривен;
  • при покупке 200 евро в обменнике, придется потратить ориентировочно 9 080 гривен.

Сколько можно получить за 200 евро 12 марта

  • при сдаче 200 евро в банке можно получить ориентировочно 8 980 гривен;
  • если сдавать 200 евро в обменнике, можно получить в среднем 9 040 гривен.