22 июля, 18:30
Ощутимый рост курса: сколько гривен сейчас в 300 евро
Основні тези
- Официальный курс евро в Украине 22 июля составляет 48,79 гривны за евро.
- Средний курс в банках: покупка – 48,50 гривны, продажа – 49,10 гривны за евро.
Курс евро несколько снизился в июле. В целом ситуация на валютном рынке стабильная.
Как изменился курс евро в июле 2025 года
Официальный курс евро в Украине, по состоянию на 22 июля, достиг – 48,79 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По данным "Минфина", средний курс евро в банках сейчас такой:
- покупка – 48,50 гривны за евро;
- продажа – 49,10 гривны за евро.
Рост ощутимый и в обменниках:
- покупка – 48,85 гривны за евро;
- продажа – 49,02 гривны за евро.
Сколько надо гривен, чтобы купить 300 евро?
- для приобретения 300 евро в банке необходимо примерно – 14 730 гривен;
- в обменнике такая покупка обойдется в ориентировочно – 14 706 гривен.
За 300 евро сегодня можно получить сколько гривен?
- за 300 евро сегодня можно выручить ориентировочно – 14 550 гривен в банке;
- в обменнике за 300 евро есть возможность выручить примерно – 14 655 гривен.