Ощутимый рост курса: сколько гривен сейчас в 300 евро

Курс евро несколько снизился в июле. В целом ситуация на валютном рынке стабильная.

Как изменился курс евро в июле 2025 года

Официальный курс евро в Украине, по состоянию на 22 июля, достиг – 48,79 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По данным "Минфина", средний курс евро в банках сейчас такой:

покупка – 48,50 гривны за евро;

продажа – 49,10 гривны за евро.

Рост ощутимый и в обменниках:

покупка – 48,85 гривны за евро;

продажа – 49,02 гривны за евро.

Сколько надо гривен, чтобы купить 300 евро?

для приобретения 300 евро в банке необходимо примерно – 14 730 гривен;

в обменнике такая покупка обойдется в ориентировочно – 14 706 гривен.

За 300 евро сегодня можно получить сколько гривен?