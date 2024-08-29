Рекордный рост евро: что повлекло за собой подорожание валюты

Рост курса евро в Украине не связан с недавним обстрелом. Юрий Крохмаль считает. что такая тенденция связана с мировым ростом европейской валюты против доллара.

Почему растет курс евро

Руководитель службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард" Юрий Крохмаль объяснил, почему евро пересек отметку в 46 гривен.

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Такая динамика происходит из-за ожидания снижения ключевой ставки в Америке в ближайшее время и негативных макроэкономических данных по рынку труда в США. Наблюдается незначительное ослабление гривны, но резких изменений курса не предвидится,

– сказал он.

Финансист и эксперт банковского рынка Станислав Шлапак подтвердил мнение своего коллеги.

Курс евро/гривна является рефлексией курса пары евро/доллар на международных рынках. Курс евровалюты относительно доллара в последнее время укрепляется на ожиданиях инвесторов, что процентные ставки в Штатах могут снижаться несколько большими темпами,

– пояснил финансист.

Оба эксперта заявили, что несмотря на обстрелы, ситуация на валютном рынке стабильная.