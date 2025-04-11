Евро рекордно подорожало на рынке

Евро за последние сутки резко подорожало везде. Цена пересекла отметку даже в 46 гривен, а кое-где цена тяготеет к 47 гривен за валюту.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 11 апреля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,10 гривны (+10 копеек против 10 апреля) и продажа по 41,70 гривны (+10 копеек).

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Покупка евро проходит по 45,72 гривны (+62 копейки), продажа – по 46,72 гривны (+77 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,27 гривны (+7 копеек), а продать по 41,30 гривны (-5 копеек).

(+7 копеек), а продать (-5 копеек). Покупка евро по 46 гривен (+40 копеек), а продажа по 46,88 гривны (+98 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,65 гривны (-20 копеек), а продают по 41,35 гривны (без изменений), по данным finance.ua.

(-20 копеек), а продают (без изменений), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,65 гривны (+22 копейки), а продают по 46,95 гривны (+87 копеек).

Каким будет курс на следующей неделе

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что американская валюта перед Пасхой будет находиться на уровне 40,70 – 41,50 гривны, а евро – на уровне 44,50 – 45,50 гривны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка В течение следующей недели ожидаем уменьшения давления на курс от экспортеров и постепенное уравновешивание рынка. Но ведущую роль на межбанковском рынке будет выполнять НБУ.

Обратите внимание! Факторы, которые будут влиять на курс с 14 апреля, это эффективность монетарных мер, режим управляемой гибкости, экономические процессы в стране и геополитические процессы достижения мира и тому подобное.