Как повлияли выборы во Франции на курс евро

Во Франции состоялись парламентские выборы. Согласно предварительным результатам, политическая ситуация в стране может значительно ухудшиться из-за преимущества определенных партий.

На сколько упал евро

Евро уменьшился на 0,06%, то есть до 1,0827 доллара. Ранее эта валюта уже падала на 0,4%.

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Предыдущее падение произошло из-за опасений инвесторов, относительно выборов во французском парламенте. В частности из-за весомого укрепления левых.

Рынкам не понравится, если крайне левое правительство будет иметь право голоса,

– отметил руководитель исследований в Pepperstone Крис Вестон.

Вестон отметил, что нынешняя неопределенность в парламенте хоть и будет иметь последствия, однако, они не будут такими весомыми как ожидалось. В частности, из-за того, что центрист Макрон набрал больше голосов, чем предполагалось ранее.

МВД Франции подсчитало, что, в результате голосования, левые получили в целом 182 места в парламенте, центристы (альянс Макрона) – 168 мест, "Национальное объединение" Ле Пен и ее соратники – 143 места.