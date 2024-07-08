Торговый конфликт
Об этом заявил финансовый директор компании Hennessy, владельца коньячной группы LVMH Жан-Жак Гиони.
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В пятницу Китай объявил о планах провести слушания по импорту коньяка в Европу, усилив напряжение в тот самый день, когда вступили в силу временные тарифы Европейской комиссии на электромобили китайского производства.
Каждый раз, когда в торговом конфликте возникает неожиданное препятствие, есть большая вероятность, что нам придется вести переговоры и объяснять, что мы не демпингуем, что цена на коньяк является справедливой,
– отметил Гиони.
Слушания по расследованию
Hennessy и другие европейские производители коньяка примут участие в слушаниях по антидемпинговому расследованию Китая в этой области, которые состоятся в Пекине 18 июля.
Жан-Жак Гиони отметил, что торговые войны имеют негативные последствия как в экономическом, так и в политическом плане, но подчеркнул, что Европа должна держаться вместе. Он также добавил, что Китай сейчас считает Европу более слабой, чем США.