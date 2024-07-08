Торгівельний конфлікт

Про це заявив фінансовий директор компанії Hennessy, власника коньячної групи LVMH Жан-Жак Гіоні.

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У п'ятницю Китай оголосив про плани провести слухання щодо імпорту коньяку в Європу, посиливши напругу в той самий день, коли набули чинності тимчасові тарифи Європейської комісії на електромобілі китайського виробництва.

Кожного разу, коли у торговому конфлікті виникає неочікувана перешкода, є велика ймовірність, що нам доведеться вести переговори та пояснювати, що ми не демпінгуємо, що ціна на коньяк є справедливою,

– зазначив Гіоні.

Слухання щодо розслідування

Hennessy та інші європейські виробники коньяку візьмуть участь у слуханнях щодо антидемпінгового розслідування Китаю в цій галузі, які відбудуться в Пекіні 18 липня.

Зауважте! Китай розпочав розслідування щодо "демпінгу" або продажу коньяку за штучно заниженими цінами у січні, після скарги Китайської асоціації алкогольних напоїв, яка діяла від імені вітчизняної коньячної промисловості.

Жан-Жак Гіоні зазначив, що торговельні війни мають негативні наслідки як в економічному, так і в політичному плані, але підкреслив, що Європа повинна триматися разом. Він також додав, що Китай наразі вважає Європу слабшою, ніж США.