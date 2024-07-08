На скільки впав євро
Євро зменшився на 0,06% тобто до 1,0827 долара. Раніше ця валюта уже падала на 0,4%.
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Попереднє падіння відбулося через побоювання інвесторів, відносно виборів у французькому парламенті. Зокрема через вагоме зміцнення лівих.
Ринкам не сподобається, якщо вкрай лівий уряд матиме право голосу,
– наголосив керівник досліджень у Pepperstone Кріс Вестон.
Вестон наголосив, що теперішня невизначеність у парламенті хоч і матиме наслідки, однак, вони не будуть такими вагомими як очікувалось. Зокрема, через те, що центрист Макрон набрав більше голосів, ніж передбачалося раніше.