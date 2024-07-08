На скільки впав євро

Євро зменшився на 0,06% тобто до 1,0827 долара. Раніше ця валюта уже падала на 0,4%.

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Попереднє падіння відбулося через побоювання інвесторів, відносно виборів у французькому парламенті. Зокрема через вагоме зміцнення лівих.

Ринкам не сподобається, якщо вкрай лівий уряд матиме право голосу,

– наголосив керівник досліджень у Pepperstone Кріс Вестон.

Вестон наголосив, що теперішня невизначеність у парламенті хоч і матиме наслідки, однак, вони не будуть такими вагомими як очікувалось. Зокрема, через те, що центрист Макрон набрав більше голосів, ніж передбачалося раніше.

Нагадаємо! МВС Франції підрахувало, що, внаслідок голосування, ліві отримали загалом 182 місця у парламенті, центристи (альянс Макрона) – 168 місць, "Національне об'єднання" Ле Пен та її соратники – 143 місця.