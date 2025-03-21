Евро резко просело в цене на наличном рынке

В банках и на черном рынке доллар и евро подешевели, однако если американская валюта потеряла в среднем не более 7 копеек, а то европейская валюта где-то от 21 копейки до 22 копеек. В то же время в обменниках евро подешевело на 40 копеек.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 21 марта, как сообщил 24 канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,20 гривны (-7 копеек против 20 марта) и продажа по 41,85 гривны (-2 копейки).

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Покупка евро проходит по 44,80 гривны (-20 копеек), продажа – по 45,40 гривны (-22 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,58 гривны (-2 копейки), а продать по 41,55 гривны (-5 копеек).

(-2 копейки), а продать по (-5 копеек). Покупка евро по 45,06 гривны (-21 копейка), а продажа по 45,24 гривны (-21 копейка).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,10 гривны (-4 копейки), а дают по 41,58 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(-4 копейки), а дают по (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,33 гривны (-40 копеек), а продают по 45,40 гривны (+6 копеек).

Сколько будет стоить валюта в конце марта

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, сейчас нет никаких причин для стремительного роста курса доллара. Однако курс евро будет зависеть от мировой конъюнктуры торговли в паре с долларом и таможенной политики Трампа.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Несмотря на чисто экономические факторы на валютный рынок может давить война и ее пагубные экономические последствия, достигнуты промежуточные решения о приостановлении боевых действий или "черновик" плана примирения.

Ожидается, что на наличном рынке и межбанке доллар и евро достигнут одинаковых валютных коридоров: 41,40 – 42 гривны за доллар и 44,50 – 45,50 гривны за евро.