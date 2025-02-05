НБУ повысил одну из валют в цене

Евро за последние сутки прибавило в цене на 25 копеек, хотя до этого НБУ рекордно опустил валюту. В то же время доллар остается в пределах стабильности, с незначительным колебанием вниз.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,75 гривны. То есть цена валюты упала на 4 копейки против 5 февраля. Официальный курс евро взамен составляет 43,11. То есть цена выросла на 25 копеек.

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По состоянию на 6 февраля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,65 гривны,

евро – 43,40 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 5 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 42,09 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,88 гривны , продажа – по 41,88 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 41,55 гривны, продажа – 41,95 гривны.

Какой официальный курс ждать

По словам банкира Тараса Лесового для 24 Канала, границы официального курса на этой неделе могут не измениться по сравнению с прошлонедельными.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Понимаем, что курсовые события – это процесс, который вряд ли можно "законсервировать". Однако возможные курсовые изменения являются прогнозируемыми, что является весьма хорошим признаком.

Таким образом, официальный доллар может оставаться в течение недели на уровне 42 – 42,30 гривны.