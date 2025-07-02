Евро бьет исторические рекорды: что будет с курсом евро до конца 2025 года

На днях евро превысило отметку в 49 гривен и установило новый рекорд. В Нацбанке рассказали, упадет ли курс евро до конца 2025 года.

Каким будет курс евро к концу 2025 года

Доллар продолжает падать, а евро – расти, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Факты".

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Курс гривны к евро определяется на основе кроскурсов. То есть высчитывается изменение курса евро к доллару и, соответственно, изменение курса доллара к гривне, сообщили в пресс-службе Национального банка Украины на запрос "Фактов".

В последнее время наблюдается ослабление доллара по отношению к другим валютам. Как следствие, несмотря на относительную стабильность курса к доллару, к евро гривна ослабилась. Причина – колебания курса европейской валюты к доллару.

Дальнейшая динамика курса гривны к евро будет определяться колебаниями курса пары доллар / евро на мировых рынках, – отмечают в НБУ.

Итак, Национальный банк не прогнозирует курс гривны к иностранным валютам и не имеет количественных целей по его уровню. Задачей НБУ является сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке.

Рекорд курса евро

Официальный курс евро достиг рекордного уровня 2 июля. Тогда официальный курс евро составлял 49,40 гривени, то есть его цена выросла на 42 копейки от 1 июля.

3 июля курс несколько снизился, сейчас его цена составляет 49,13 гривны.

Чего ждать от валют на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала прогнозирует, что в первой половине июля курсовые показатели доллара США будут оставаться в пределах мая – июня. В то же время официальный курс будет ниже отметки начального курса 2025 года в среднем на 0,5 – 2%.

Несмотря на то, что доллар и евро есть и останутся достаточно прочными валютами мира, на которые ориентируется более 90% мировой экономики (при этом доля доллара составляет аж 80%), мы не исключаем определенные ситуативные изменения стоимости этих валют, – говорит Лесовой.

Однако не стоит ждать какого-то глобального обесценивания ни доллара, ни евро.