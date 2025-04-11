Курс евро рекордно подорожает

НБУ поднял курсы официальных валют. Больше всего выросло евро. А с понедельника, 14 апреля, европейская валюта вообще достигнет чуть ли не 47 гривен.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,40 гривны. То есть цена валюты выросла на 13 копеек против 10 апреля. Официальный курс евро в свою очередь составляет 45,84 гривны. То есть цена выросла на 30 копеек.

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По состоянию на 14 апреля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,38 гривны,

евро – 46,91 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 11 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,10 гривны , продажа – по 41,70 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,27 гривны , продажа – по 41,30 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,65 гривны, продажа – по 41,35 гривны.

Какие цены на доллар и евро прогнозируют

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на следующей неделе ожидается, что давление на курс уменьшится, а рынок постепенно уравновесится. В то же время ведущую роль на межбанковском рынке будет выполнять НБУ.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка На наличном рынке с 14 апреля по 20 апреля доллар будет в диапазоне от 40,70 гривны до 41,50 гривны, а евро – от 44,50 гривны до 45,50 гривны.

Кроме того, стоит добавить, что за последние несколько недель наличный рынок обогнал межбанковский и держится несколько ниже межбанка.