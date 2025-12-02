Курс евро вырос чуть ли не на гривну: взлетела ли валюта до рекордного показателя

НБУ установил курс евро на сегодня более чем на 40 копеек выше, чем вчера. Таким образом, валюта достигла показателя, довольно близкого к максимальной отметке за всю историю. Отдельно надо учесть, что доллар также показал резкий рост цены.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,34 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 8 копеек против 1 декабря. Официальный курс евро составляет 49,31 гривны, то есть цена выросла на 42 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 3 декабря курс валют будет таким:

доллар – 42,33 гривны;

евро – 49,18 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 2 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 42,10 гривны, продажа – по 42,55 гривны ,

продажа – по , на черном рынке: покупка – 42,45 гривны , продажа – по 42,44 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,56 гривны, продажа – по 42,42 гривны.

Каким будет курс в начале декабря?