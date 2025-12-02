Курс евро вырос чуть ли не на гривну: взлетела ли валюта до рекордного показателя
- НБУ установил курс евро на 49,31 гривны, что на 42 копейки выше вчерашнего курса.
- На 3 декабря НБУ опустил курс евро до отметки в 49,18 гривны, а доллар оставил на достаточно высоком уровне – 42,33 гривны.
НБУ установил курс евро на сегодня более чем на 40 копеек выше, чем вчера. Таким образом, валюта достигла показателя, довольно близкого к максимальной отметке за всю историю. Отдельно надо учесть, что доллар также показал резкий рост цены.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,34 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 8 копеек против 1 декабря. Официальный курс евро составляет 49,31 гривны, то есть цена выросла на 42 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 3 декабря курс валют будет таким:
- доллар – 42,33 гривны;
- евро – 49,18 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 2 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 42,10 гривны, продажа – по 42,55 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,45 гривны, продажа – по 42,44 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,56 гривны, продажа – по 42,42 гривны.
Каким будет курс в начале декабря?
В начале зимы банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала заявил, что среди рисков, которые будут влиять на рынок валют, есть как энергетическая неопределенность, так и сезонное повышение спроса на валюту.
Есть еще один важный нюанс, как неопределенность относительно получения международной финпомощи на 2026 год. Кроме того, пока Верховная Рада до сих пор не приняла в целом проект Госбюджета на следующий год.
Такие факторы сформировали прогноз курса валют, где на межбанке доллар будет в пределах от 42,2 гривны до 42,7 гривны. Зато курс евро прогнозируется в диапазоне 48 – 49,75 гривны.