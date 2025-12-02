Курс євро виріс ледь не на гривню: чи злетіла валюта до рекордного показника
- НБУ встановив курс євро на 49,31 гривні, що на 42 копійки вище вчорашнього курсу.
- На 3 грудня НБУ опустив курс євро до позначки в 49,18 гривні, а долар залишив на досить високому рівні – 42,33 гривні.
НБУ встановив курс євро на сьогодні на понад 40 копійок вищим, аніж вчора. Таким чином, валюта сягнула показника, що доволі близький до максимальної позначки за всю історію. Окремо треба врахувати, що долар також показав різкий ріст ціни.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,34 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 8 копійок проти 1 грудня. Офіційний курс євро становить 49,31 гривні, тобто ціна виросла на 42 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Дивіться також Зимова допомога для України: ще одна країна виділяє 100 мільйонів євро
Станом на 3 грудня курс валют буде таким:
- долар – 42,33 гривні;
- євро – 49,18 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 2 грудня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 42,10 гривні, продаж – по 42,55 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,45 гривні, продаж – по 42,44 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,56 гривні, продаж – по 42,42 гривні.
Яким буде курс на початку грудня?
На початку зими банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу заявив, що серед ризиків, які впливатимуть на ринок валют, є як енергетична невизначеність, так і сезонне підвищення попиту на валюту.
Є ще один важливий нюанс, як невизначеність щодо отримання міжнародної фіндопомоги на 2026 рік. Крім того, наразі Верховна Рада досі не прийняла в цілому проєкт Держбюджету на наступний рік.
Такі чинники сформували прогноз курсу валют, де на міжбанку долар буде в межах від 42,2 гривні до 42,7 гривні. Натомість курс євро прогнозується в діапазоні 48 – 49,75 гривні.