Курс євро виріс ледь не на гривню: чи злетіла валюта до рекордного показника

НБУ встановив курс євро на сьогодні на понад 40 копійок вищим, аніж вчора. Таким чином, валюта сягнула показника, що доволі близький до максимальної позначки за всю історію. Окремо треба врахувати, що долар також показав різкий ріст ціни.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,34 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 8 копійок проти 1 грудня. Офіційний курс євро становить 49,31 гривні, тобто ціна виросла на 42 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 3 грудня курс валют буде таким:

долар – 42,33 гривні;

євро – 49,18 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на ранок 2 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках за даними "Мінфіну": купівля – 42,10 гривні, продаж – по 42,55 гривні ,

продаж – по , на чорному ринку: купівля – 42,45 гривні , продаж – по 42,44 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,56 гривні, продаж – по 42,42 гривні.

Яким буде курс на початку грудня?