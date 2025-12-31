Евро рекордно выросло перед Новым годом: какой цены ждать с 1 января

НБУ резко поднял цену для доллар и евро в канун Нового года, где евро достигло очередного рекордного значения – 49,85 гривны. Впрочем, с 1 января ожидается, что обе валюты подешевеют, хотя и не существенно.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,38 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 17 копеек против 30 декабря. Официальный курс евро составляет 49,85 гривны, то есть цена выросла на 30 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Смотрите также Курс доллара, цены на продукты и стоимость топлива: что заметно подорожает в 2026 году

По состоянию на 1 января каким будет курс валют:

доллар – 42,35 гривны;

евро – 49,79 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 31 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 42,05 гривны, продажа – по 42,59 гривны ,

продажа – по , на черном рынке: покупка – 42,40 гривны , продажа – по 42,35 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 42,08 гривны, продажа – по 42,48 гривны.

Сколько будет стоить доллар в 2026 году?