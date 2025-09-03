НБУ снова опустил доллар и евро в цене. Американская валюта потеряла несущественно, а вот европейская подешевела почти на 30 копеек. Интересно, что завтра, 4 сентября, цена евро вырастет после спада, хотя и несущественно.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,36 гривны. То есть цена американской валюты упала на 1 копейку против 2 сентября. Официальный курс евро составляет 48,17 гривны, то есть цена упала на 29 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 4 сентября курс валют будет таким:

доллар – 41,37 гривны;

евро – 48,20 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 3 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,10 гривны , продажа – по 41,65 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,40 гривны , продажа – по 41,50 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 41,29 гривны, продажа – по 41,35 гривны.

По сколько было евро и какой прогноз валюты?