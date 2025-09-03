НБУ знову опустив долар та євро в ціні. Американська валюта втратила несуттєво, а от європейська подешевшала на майже 30 копійок. Цікаво, що завтра, 4 вересня, ціна євро зросте після спаду, хоч і несуттєво.

Що з офіційним курсом валют? Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,36 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 1 копійку проти 2 вересня. Офіційний курс євро становить 48,17 гривні, тобто ціна впала на 29 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Дивіться також Центробанк Росії спрогнозував новий обвал економіки Станом на 4 вересня курс валют буде таким: долар – 41,37 гривні;

євро – 48,20 гривні. Який курс долара на готівковому ринку? Станом на 3 вересня курс долара на готівковому ринку становив: у банках: купівля – 41,10 гривні , продаж – по 41,65 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,40 гривні , продаж – по 41,50 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 41,29 гривні, продаж – по 41,35 гривні. По скільки було євро і який прогноз валюти? Станом на ранок 3 вересня курс євро в банках був на рівні: купівля по 47,90 гривні, а продаж – по 48,55 гривні. Натомість на чорному ринку вартість така: купівля – 48,20 гривні, а продаж – 48,40 гривні.

За прогнозом банкіра Тараса Лєсового, який поділився ним з 24 Каналом , відомо, що курс у вересні загалом буде в межах 48 – 49,5 гривні за євро. Такий же діапазон очікується у перший тиждень вересня на готівковому ринку.

, відомо, що курс у вересні загалом буде в межах 48 – 49,5 гривні за євро. Такий же діапазон очікується у перший тиждень вересня на готівковому ринку. Цікаво, що на міжбанку очікується діапазон ві 48 – 49 гривень за євро.