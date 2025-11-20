Одна из валют без изменений, другая резко упала: за сколько можно купить доллар и евро

Пока доллар второй день подряд остается на отметке более 42 гривен, евро демонстрирует резкий спад стоимости. Интересно, что завтра валюты поменяются местами, ведь евро потеряет в цене, а доллар покажет рост.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,09 гривны. То есть цена американской валюты не изменилась против 19 ноября. Официальный курс евро составляет 48,73 гривны, то есть цена упала на 9 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 21 ноября курс валют будет таким:

доллар – 42,15 гривны;

евро – 48,51 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 20 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 41,82 гривны , продажа – по 42,29 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 42,25 гривны , продажа – по 42,20 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,68 гривны, продажа – по 42,31 гривны.

